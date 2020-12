Le Britannique, qui remplace au pied levé Lewis Hamilton chez Mercedes, s'est offert le meilleur chrono de la 1ère séance d'essais libres. Celui qui court habituellement pour Williams a abattu un chrono en 54.546 du "Sakhir Speedway". Le pilote n°63 compte bien faire honneur à la chance que l'écurie allemande lui offre, c'est certain !

Russell a devancé les Red Bull de Max Verstappen et Alex Albon. Le Hollandais a lâché 0.176 sur le pilote Mercedes tandis que le Thaïlandais est à 0.265. Albon a toutefois commis une erreur en fin de séance en partant en tête-à-queue alors qu'il était en train de battre le chrono de Russell. La 2ème Mercedes, celle de Valtteri Bottas, est 4ème devant Daniil Kvyat, très à l'aise sur le circuit bahreïni avec son AlphaTauri. Le Russe devance son équipier Pierre Gasly.

On retrouve ensuite un chassé-croisé des Renault et des Ferrari. Esteban Ocon devance Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo et Charles Leclerc, qui s'est offert une petite incursion hors-piste. A noter que, vu la longueur ultra-réduite du tracé, le Top 10 se tient dans la même seconde.

La deuxième séance libre aura lieu ce soir à 18h30.