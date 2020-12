George Russell aura donc fait main basse sur la journée du vendredi à Sakhir. Le remplaçant de Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide lors de la 2ème séance d'essais libres après s'être déjà montré le plus véloce quelques heures plus tôt. Le jeune Britannique a tourné en 54.713 et bouclé 48 tours. Pour sa pige chez Mercedes, celui qui court habituellement sur Williams a marqué les esprits. Son voisin de garage Valtteri Bottas a quant à lui réalisé un travail de fond et s'est contenté de signer le 11ème temps, à 6 dixièmes de son équipier d'un week-end.

Deuxième chrono pour Max Verstappen, à 128 millièmes de Russell. Le pilote Red Bull s'est plaint d'un sous-virage très prononcé sur sa monoplace, tout comme pour son équipier Alex Albon. Verstappen devance de peu le héros malheureux du GP de Bahreïn, Sergio Pérez (Racing Point). Beau 4ème temps pour Esteban Ocon (Renault) qui devance Albon. Déjà très à l'aise en début de soirée, Daniil Kvyat (AlphaTauri) est 6ème devant Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Carlos Sainz (McLaren).

Les Ferrari ont mordu la poussière dans le désert. Charles Leclerc a été trahi par sa boîte de vitesses, le Monégasque regagnant les stands au point mort. Le leader de la Scuderia n'a pas le moindre temps enregistré. Sebastian Vettel a connu mieux, à peine. L'Allemand est parti en glissade et a manqué de se faire percuter par Kevin Magnussen (Haas). Il est crédité du 16ème chrono. Mauvaise session également pour Lando Norris qui a endommagé le fond plat de sa McLaren. Le Britannique est 17ème.

La 3ème séance aura lieu demain à 15 heures, heure de Bruxelles.