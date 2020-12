Suivez l'évolution du GP de Sakhir en direct dès 18h10

Le jeune britannique a été devancé par son équipier Bottas pour 26 millièmes de seconde, ce samedi en qualification, mais l'a dépassé dès le premier virage de la course. Verstappen et Leclerc, eux, se sont accrochés en tout début de course forçant leur abandon.