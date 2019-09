Le Monégasque Charles Leclerc partira depuis la pole position du Grand Prix de Singapour, 15e manche du Championnat du monde de Formule 1, dimanche, sur le circuit de Marina Bay (5,063 km).

Le pilote Ferrari a signé le meilleur chrono dans les dernières secondes des qualifications, samedi.

C'est la troisième pole consécutive de Leclerc, la cinquième de sa saison et de sa carrière. Le vainqueur des deux derniers Grand Prix, en Belgique et en Italie, s'est montré le plus rapide en 1:36.217. Il aura à ses côtés en première ligne le Britannique de Mercedes Lewis Hamilton (+0.191).

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le troisième temps (+0.220) devant le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen (+0.596). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a dû se contenter du cinquième chrono (+0.929).

Hamilton est en tête du championnat avec 284 points. Bottas suit avec 211. Verstappen (185), Leclerc (182) et Vettel (169) sont à la lutte pour la troisième place.

Le départ du Grand Prix sera donné à 14h10 heure belge