Les Red Bull-Honda seront redoutable sur le tourniquet de Marina Bay et Max Verstappen l'a démontré en signant le meilleur chrono lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Sinagpour. Le vainqueur des Grands Prix d'Autriche et d'Allemagne a tourné en 1:40.259 et bouclé 22 tours. Il devance de 167 millièmes la Ferrari de Sebastian Vettel. La Scuderia a vécu une session contrastée puisque Charles Leclerc a été en proie à des soucis mécaniques sur sa SF90. Le héros de Monza est 19ème et avant-dernier, avec 12 tours bouclés.





Mercedes a également été mi-figue mi-raisin. Si Lewis Hamilton a réalisé le troisième chrono à 666 millièmes de Verstappen, Valtteri Bottas a vu sa séance écourtée par une sortie de piste juste après le tunnel. Le Finlandais n'en signe pas moins le quatrième temps et est le premier pilote relégué à plus d'une seconde. Le quinté de tête est complété par Alex Albon (Red Bull). On retrouve ensuite Nico Hülkenberg (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Lando Norris (McLaren), Daniil Kvyat (Toro Rosso) et Pierre Gasly (Toro Rosso).





Deuxième séance d'essais cet après-midi à 14h30, heure belge.