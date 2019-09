La nuit est tombée sur Singapour et c'est à 14h30, heure belge, qu'a débuté la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de la cité au lion. Lewis Hamilton (Mercedes) a surgi dans l'obscurité pour réaliser le meilleur chrono de la session en 1:38.773. Le Britannique a devancé de 184 millièmes Max Verstappen (Red Bull) qui s'était montré le plus rapide lors des EL1. Le tiercé de tête est complété par Sebastian Vettel (Ferrari) mais l'Allemand est à plus de huit dixièmes.





Derrière Valtteri Bottas (Mercedes), Alexander Albon (Red Bull) signe le 5ème chrono. Mais le Thaïlandais s'est fait peur en allant embrasser le mur au virage n°10. Heureusement, l'ex-pilote Toro Rosso n'a cassé que son aileron avant. Après ses malheurs des EL1, Charles Leclerc (Ferrari) signe le 6ème temps. Suivent Carlos Sainz (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault), Lando Norris (McLaren) et Pierre Gasly (Toro Rosso).