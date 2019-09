Trois constructeurs différents auront donc dominé les trois séances d'essais libres du Grand Prix de Singapour. Après Red Bull et Mercedes vendredi, c'est une Ferrari qui a réalisé le meilleur temps de la troisième session grâce à Charles Leclerc. Le vainqueur du Grand Prix d'Italie a bouclé 15 tours en l'espace de 60 minutes, avec un meilleur temps en 1:38.192. Malgré un tête-à-queue en sortant des stands, Lewis Hamilton (Mercedes) signe le deuxième chrono à 0.207.





Au troisième rang, on retrouve Sebastian Vettel (Ferrari) qui a concédé six dixièmes sur son équipier, tout comme Valtteri Bottas (Mercedes) qui suit l'Allemand. En verve lors de la journée du vendredi, les Red Bull ferment la marche chez les top teams avec Alexander Albon devant Max Verstappen. Carlos Sainz (McLaren), Lando Norris (McLaren), Nico Hülkenberg (Renault) et Daniel Ricciardo (Renault) complètent le Top 10. A noter que Daniil Kvyat (Toro Rosso) n'a couvert aucun tour chronométré suite à un problème moteur.