Feu vert:

Max Verstappen: Le meilleur temps lors des deux premières séances libres, la pole position et une course menée du premier au dernier tour. Rien à redire, le Hollandais n'est pas passé loin de la perfection. A vrai dire, seuls la 3e session libre et le point du meilleur tour en course lui ont échappé. En soi, c'est amplement mérité pour le pilote Red Bull qui était clairement au-dessus du lot pendant tout le week-end. La facilité avec laquelle "Mad Max" a décroché son 4e succès de la saison est déconcertante. Plus qu'une simple victoire, il a porté un coup psychologique à Lewis Hamilton et Mercedes, plus que jamais ébranlés.



(...)