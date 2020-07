Les qualifications du Grand Prix de Styrie, le deuxième GP de Formule 1 de la saison, qui devaient débuter à 15h00 ont été retardées à cause de la pluie.

La pluie s'abat sur le circuit du Red Bull Ring depuis ce matin et a déjà forcé l'arrêt de la course de Formule 3 et l'annulation de la troisième et dernière séance d'essais libres.

Si les qualifications ne peuvent pas avoir lieu, la grille de départ sera déterminée par le classement de la deuxième séance d'essais libres. La pole position reviendrait alors à Max Verstappen (Red Bull).