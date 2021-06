Sur un circuit où la puissance moteur sera primordiale, Red Bull et a minima AlphaTauri sont dans le coup. Max Verstappen a ainsi réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Styrie. Le Hollandais, actuel leader du championnat, a tourné en 1:05.910 et est le seul pilote à avoir tourné sous la barre des 1:06. Le leader de Red Bull Racing a devancé son ancien équipier, Pierre Gasly, qui a concédé 256 millièmes au volant de son AlphaTauri. Le Français, très solide en ce moment, sera inévitablement à surveiller.

On retrouve ensuite les deux Mercedes avec Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Les deux monoplaces noires sont à plus de 4 dixièmes de Verstappen. Preuve que les AlphaTauri semblent bien marcher sur le Red Bull Ring, Yuki Tsunoda est crédité du 5ème temps devant les Alpine de Fernando Alonso et Esteban Ocon. Huitième chrono pour Lance Stroll (Aston Martin) devant Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Le Top 10 est complété par Charles Leclerc (Ferrari) qui a devancé son voisin de garage Carlos Sainz qui est notamment parti en tête-à-queue pendant la séance.

Les McLaren ont fait profil bas ce matin, Daniel Ricciardo finissant la séance au 12ème rang tandis que Lando Norris n'a pu faire mieux que le 16ème chrono. 13ème temps pour l'équipier de Verstappen, Sergio Pérez. La 2ème séance d'essais libres débutera cet après-midi à 15 heures.