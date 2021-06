Il promet d'y avoir match pour la pole position cet après-midi sur le Red Bull Ring. Lewis Hamilton a chipé le meilleur temps de la 3ème d'essais libres du Grand Prix de Styrie à Max Verstappen. Le pilote Mercedes a tourné en 1:04.369 et collé deux dixièmes de seconde à son homologue de Red Bull Racing. Troisième chrono pour Valtteri Bottas à 4 dixièmes. Sergio Pérez est 4e à 6 dixièmes.

Les AlphaTauri sont les meilleures des autres ce samedi midi. Yuki Tsunoda a signé le 5e temps, juste devant son équipier Pierre Gasly. On retrouve ensuite la Ferrari de Charles Leclerc. dernier pilote à être sous la seconde par rapport à Hamilton. Huitième chrono pour Fernando Alonso (Alpine) devant les Aston Martin de Lance Stroll et Sebastian Vettel.

On notera que Carlos Sainz (Ferrari) s'est contenté du 13e temps, juste derrière Esteban Ocon (Alpine). Les McLaren sont restées très (trop ?) discrètes, Daniel Ricciardo et Lando Norris étant respectivement 17e et 19e de cette session.

Les qualifications du Grand Prix de Styrie auront lieu cet après-midi à 15 heures.