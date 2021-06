Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler. Dans les collines de Spielberg, le lion hollandais s’est transformé en aigle. Max Verstappen était clairement au-dessus de la mêlée pendant tout ce premier week-end passé sur les terres de son employeur. Hormis la 3e séance libre, le Batave a toujours fini en tête de la feuille de chronos et de classements, et s’est même payé le luxe de faire le vide autour de lui.

Dimanche, Mad Max a parachevé son œuvre. Déjà en 2018 et 2019, il s’était imposé dans les collines de Spielberg. Mais ici, son récital était encore plus magistral grâce à une Red Bull RB16B à l’excellent châssis et un V6 Honda qui s’affirme de plus en plus comme le meilleur moteur du plateau. Comme dans les années 80, pendant l’ère dorée Williams-McLaren. À la différence que Milton Keynes est toujours officiellement dans une position de challenger de Mercedes, même si le taureau rouge et son pilote fétiche mènent les deux championnats. Avant que Lewis Hamilton ne rentre dans l’avant-dernier tour pour chausser des pneus frais et signer le point du meilleur tour en course, Verstappen comptait près de 15 secondes d’avance sur son rival. Il y a des moments où l’on se demande si ce n’était pas trop facile. "Tout s’est déroulé comme dans un rêve", exultait Max au micro de Mark Webber à l’arrivée. "La voiture était très efficace, agréable à piloter, bien équili brée et les bons chronos se succédaient. Enchaîner les victoires nous permet de prendre les devants au championnat. C’est très positif même si la saison est encore longue. On va continuer à travailler dur en faisant du bon boulot."



(...)