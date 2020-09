Valtteri Bottas est resté invaincu en essais libres en se montrant, comme hier, le plus rapide de la troisième séance de ce midi. Le Finlandais n'a toutefois précédé que de 17 millièmes la Red Bull à moteur Honda de Max Verstappen. Lewis Hamilton pointait, lui, à 83 millièmes de son équipier. Trois pilotes en huit centièmes, voilà qui augure d'une belle bagarre pour la pole cet après-midi à Mugello pour le premier GP de Toscane.

A six dixièmes, Lance Stroll (Racing Point) emmène le peloton de chasse qui visera une place en deuxième ligne. Le Canadien devance le dernier vainqueur en daté Pierre Gasly, en pleine confiance sur son Alpha Tauri. Suivent Sergio Pérez sur la seconde Racing Point, Charles Leclerc pouvant envisager une place en Q3 pour le 1000e GP de Ferrari (Vettel n'est que 18e!), Alex Albon toujours aussi décevant, Daniil Kvyat et un Romain Grosjean qu'on n'attendait pas à pareille fête sur la Haas à moteur Ferrari. Les Renault (11e et 17e) n'ont pas pu confirmer leur rythme de vendredi, tandis que le pauvre George Russel est resté immobilisé dans son stand avec un souci technique.