Feu vert

- Valterri Bottas renoue enfin avec le succès après plus d'un an sans victoire (Sotchi 2020). C'est le dixième succès du Finlandais parti en pole et qui a fait la course parfaite. Il ramène de précieux points à Mercedes dans la course pour le titre constructeurs. « Cela a été une de mes meilleures courses en F1, cela fait du bien, » a déclaré le Finlandais.



