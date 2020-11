Déjà le plus rapide lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie, Max Verstappen a récidivé cet après-midi lors de la deuxième session. Le Hollandais du Red Bull Racing a réalisé son meilleur chrono en 1:28.330, améliorant de 7 secondes son temps réalisé ce matin. Le vainqueur du Grand Prix du 70ème anniversaire a devancé Charles Leclerc qui semble confirmer que les Ferrari sont à l'aise sur la piste glissante d'Istanbul. Le Monégasque a lâché 4 dixièmes sur "Mad Max".

Les Mercedes ont pointé le bout de leur museau après avoir été volontairement retrait pendant la matinée. Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sont respectivement 3ème et 4ème. Le Finlandais et le Britannique sont 575 et 850 millièmes de Verstappen. Le quinté de tête est complété par Alex Albon (Red Bull), premier pilote à avoir fini au-delà de la seconde. On retrouve ensuite les AlphaTauri de Daniil Kvyat et Pierre Gasly. Huitième chrono pour Sebastian Vettel (Ferrari) devant Lance Stroll (Racing Point) et Lando Norris (McLaren).