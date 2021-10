Si Lewis Hamilton et sa Mercedes ont dominé la journée de vendredi, le Britannique s'est montré relativement discret lors de l'ultime séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie avec un modeste 18ème chrono. Le champion du monde en titre refusant de passer la surmultipliée, les monoplaces équipées d'un V6 Honda s'en sont donné à coeur joie. Et c'est une AlphaTauri qui pointe au sommet de la feuille de chronos, en l'occurrence celle de Pierre Gasly. Le pilote français a signé son meilleur tour en 1:30.447 avec les gommes intermédiaires.

Le vainqueur du GP d'Italie 2020 a devancé les deux Red Bull. Max Verstappen est crédité du deuxième temps, à 164 millièmes de son ancien équipier. Le Hollandais s'est fait remarquer en partant en tête-à-queue, heureusement sans gravité pour lui. Troisième chrono pour Sergio Pérez sur la deuxième Red Bull. Le Mexicain est à 237 millièmes de Gasly. Le quinté de tête est complété par les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, ce dernier étant le premier pilote au-delà de la seconde d'écart.

Fernando Alonso (Alpine) est sixième devant Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri). La première Mercedes, celle de Valtteri Bottas, n'est que neuvième devant Esteban Ocon (Alpine). On notera que les McLaren sont également en retrait, Daniel Ricciardo et Lando Norris étant respectivement 14ème et 15ème de la session.

Les qualifications du GP de Turquie auront lieu cet après-midi à 14H, heure belge.