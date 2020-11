C'est une piste humide qui a attendu ce matin les pilotes de F1 pour la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Turquie. Dans ces conditions, les 20 participants se sont contenté de faire très peu de tours. Lewis Hamilton (Mercedes) et les pilotes Williams se sont même contenté de faire des tours d'installation.

Déjà le plus rapide hier, Max Verstappen (Red Bull) a de nouveau terminé la session avec le meilleur temps. Le Hollandais a tourné en 1:48.485. La performance n'a pas été cherchée par les pilotes et les écarts sont donc relativement importants. Charles Leclerc (Ferrari) est ainsi à neuf dixièmes de Verstappen. Le vainqueur des GP de Belgique et d'Italie 2019 a toutefois connu une mésaventure en s'accrochant avec Esteban Ocon (Renault). Les deux pilotes ont néanmoins pu reprendre la piste sans encombre. Ocon est crédité du 4ème chrono derrière Alex Albon (Red Bull).

Cinquième temps pour Lando Norris (McLaren) qui a devancé Sebastian Vettel (Ferrari) et Sergio Pérez (Racing Point). Seul pilote Mercedes en piste, Valtteri Bottas s'est satisfait du 8ème temps. Kevin Magnussen (Haas) et Lance Stroll (Racing Point) complètent le Top 10.

Le début des qualifications sera donné à 13 heures.