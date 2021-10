Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide lors des qualifications du Grand Prix de Turquie sur le circuit d'Istanbul. Le pilote Mercedes a signé la pole position avec un meilleur chrono en 1:22.868. Déjà le plus rapide vendredi, le champion en titre reculera toutefois de 10 places sur la grille suite à une pénalité moteur et partira donc en 11ème position. C'est donc son équipier Valtteri Bottas qui récupère la pole position sur tapis vert. Le Finlandais a échoué à 130 millièmes de seconde de Hamilton.

Le futur pilote Alfa Romeo aura Max Verstappen (Red Bull) à ses côtés. Il sera intéressant de savoir si Bottas jouera le jeu de son équipe ou s'il fera cavalier seul. Derrière Verstappen, on retrouve Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (AlphaTauri) qui se partageront la deuxième ligne. Suivent Fernando Alonso (Alpine), Sergio Pérez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) et Yuki Tsunoda (Alphatauri).

George Russell (Williams) pouvait nourrir des regrets à l'issue des qualifications. Le Britannique pouvait se hisser en Q3 mais a commis une erreur en sortant trop large du dernier virage de sa dernière tentative en Q2. Le futur pilote Mercedes devancera Mick Schumacher (Haas) qui est la bonne surprise de ce samedi. Carlos Sainz (Ferrari) s'est qualifié 15ème mais n'avait aucune raison de forcer vu qu'il s'élancera en fond de grille suite à sa pénalité moteur. Le Madrilène est toutefois parvenu à éliminer en Q1 Daniel Ricciardo et sa McLaren.

Le départ du GP de Turquie sera donné ce dimanche à 14 heures.