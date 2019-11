Le Finlandais Valtteri Bottas a décroché la pole position du Grand Prix des Etats-Unis, 19e des 21 manches du Championnat du monde de Formule 1, samedi, sur le circuit des Amériques (5,513 km) à Austin.

Le pilote Mercedes, le seul qui peut encore priver son équipier britannique Lewis Hamilton du titre mondial, a signé un chrono de 1:32.029.

L'Allemand de Ferrari Sebastian Vettel (+0.012) s'élancera à côté de Bottas en première ligne. Le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen (+0.067) et le Monégasque de Ferrari Charles Leclerc (+0.108) ont réalisé les 3e et 4e chrono. Hamilton a dû se contenter du 5e temps (+0.292).

C'est la 11e pole de la carrière de Bottas, la 5e de la saison.

Le Grand Prix est programmé dimanche à 20h10 heure belge.

Leader du championnat avec 74 points d'avance sur Bottas, Hamilton peut devenir champion du monde pour la sixième fois. Le Britannique sera sacré si son équipier finlandais ne gagne pas la course, s'il termine dans les 8 premiers en cas de victoire de Bottas (que le Finlandais prenne ou non le point du meilleur tour), ou s'il se classe 9e et prend le point du meilleur tour en cas de victoire de Bottas sans le meilleur tour.