Le retour de la Formule 1 aux Etats-Unis a vu Mercedes signer le doublé lors de la première séance d'essais libres à Austin. Valtteri Bottas s'est montré le plus véloce. Le Finlandais, vainqueur du Grand Prix de Turquie il y a deux semaines, a réalisé le meilleur temps du COTA en 1:34.874. Le futur pilote Alfa Romeo a toutefois appris une mauvaise nouvelle puisqu'il reculera de cinq places sur la grille dimanche pour avoir utilisé un sixième moteur à combustion interne (ICE) au Texas. Lewis Hamilton est 2ème à 45 millièmes de seconde.

Max Verstappen est à près de d'une seconde des Mercedes, en troisième position. Gageons que le Hollandais comblera l'écart d'ici là, sa Red Bull devant être en théorie plus performante à Austin qu'à Sotchi ou Istanbul. Le quinté de tête est complété par les deux Ferrari, Charles Leclerc devant Carlos Sainz. Le Monégasque et l'Espagnol sont à plus d'une seconde.

Pierre Gasly (AlphaTauri) est à nouveau le best of the rest, au sixième rang. Suivent Sergio Pérez (Red Bull) et Lando Norris (McLaren), les Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi et Kimi Räikkönen se hissant également dans les dix premiers.

On notera par ailleurs que la séance a été marquée par les ennuis de Fernando Alonso qui a immobilisé son Alpine en bord de piste au début de la session. La 2ème séance libre est prévu ce soir à 22H, heure belge.