Après Mercedes au matin, c'est une Red Bull qui achève la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Etats-Unis au sommet de la hiérarchie. C'est toutefois celle qu'on n'attendait pas, en l'occurrence celle de Sergio Pérez. Le Mexicain a réalisé son meilleur tour en 1:34.946. C'est toutefois moins rapide que le chrono réalisé par Valtteri Bottas (Mercedes) plus tôt dans la journée. Le vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan devance Lando Norris dont la McLaren n'échoue qu'à 257 millièmes de la RB16B n°11.

Lewis Hamilton réalise cette fois-ci le troisième chrono. Le Britannique a été impliqué dans un incident avec, décidément, Max Verstappen. Visiblement mécontent de s'être fait tasser, le pilote Red Bull, huitième de la séance, a administré un doigt d'honneur à son rival. Mercedes s'est d'ores et déjà plaint auprès des stewards, réclamant une pénalité sur la grille pour le Hollandais et son comportement anti-sportif. Valtteri Bottas est quatrième devant Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) et Charles Leclerc (Ferrari).

Fernando Alonso n'est décidément pas à la fête ce vendredi. Déjà victime d'un souci mécanique lors des EL1, l'Espagnol a achevé sa session dans le mur de pneus du virage 19. L'Alpine du double champion du monde n'est toutefois pas trop endommagée.