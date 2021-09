Les monoplaces n'ont toutefois roulé qu'une vingtaine de minutes sur l'heure prévue, l'Aston Martin de l'Allemand Sebastian Vettel étant longtemps restée en piste après un problème de moteur, ce qui a provoqué un drapeau rouge.

Sur la feuille des temps, Hamilton devance de 97/1000 le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) -- son dauphin pour 3 points au championnat -- et les Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz Jr et du Monégasque Charles Leclerc de 101 et 123/1000 respectivement.

Suivent la deuxième Mercedes du Finlandais Valtteri Bottas, 5e, les Alpine de l'Espagnol Fernando Alonso et du Français Esteban Ocon, 6e et 7e, ou encore l'autre Français Pierre Gasly (AlphaTauri), 10e.

Le Mexicain Sergio Pérez, dans la deuxième Red Bull, n'est que 16e.

Cette séance tronquée n'est pas idéale pour se préparer sur un circuit sur lequel la Formule 1 n'a plus roulé depuis 1985 et qui a été entièrement rénové.

Sur une nouvelle piste, les essais sont cruciaux pour les pilotes, afin de se familiariser avec le tracé, et pour les écuries, qui doivent réunir un maximum de données en un temps limité faute de pouvoir se reposer sur les acquis des éditions précédentes.

C'est encore plus le cas sur un tracé comme celui de Zandvoort, très différent de ce que propose le reste du calendrier, avec sa piste étroite, rapide et vallonnée et surtout ses virages inclinés.

Il faudra donc se rattraper en essais libres 2 de 15h00 à 16h00 (13h00-14h00 GMT).

1re séance d'essais libres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:11.500 (17 tours)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:11.597 (18)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:11.601 (19)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:11.623 (18)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:11.738 (18)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:12.158 (18)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:12.231 (17)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari) 1:12.359 (18)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:12.431 (18)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:12.515 (19)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:12.679 (18)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:12.907 (16)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:13.053 (20)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:13.081 (18)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:13.181 (15)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:13.328 (18)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:13.516 (14)

Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:13.847 (17)

Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes) 1:15.984 (6)

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) non chronométré (3)