Troisième séance d'essais libres au Grand Prix des Pays-Bas et troisième équipe différente au sommet de la hiérarchie. Après Lewis Hamilton (Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari), c'est Max Verstappen qui se hisse en haut de la feuille de chronos pour le compte de Red Bull. L'enfant du pays a bouclé le circuit de Zandvoort en 1:09.623. Le vainqueur du non Grand Prix de Belgique a mis plus de cinq dixièmes de seconde à Valtteri Bottas (Mercedes). Le Finlandais, qui perdra vraisemblablement son volant à Brackley, devance son voisin de garage Lewis Hamilton. Sergio Pérez (Red Bull) est 4ème à neuf dixièmes.

Le match Red Bull-Mercedes sera arbitré par Ferrari, McLaren mais aussi Alpine. C'est d'ailleurs l'A521 de Fernando Alonso qui est le best of the rest de la session, au 5ème rang. L'Espagnol est le premier pilote au-delà de la seconde. Il précède Lando Norris (McLaren) et les Aston Martin de Lance Stroll et Sebastian Vettel. Neuvième temps pour Charles Leclerc devant Pierre Gasly (AlphaTauri).

La séance d'essais libres a été marquée par le gros accident de Carlos Sainz (Ferrari). L'Espagnol est sorti dans le banking de Hugenholtz, tapant à l'arrière avec sa SF21. Le drapeau rouge était brandi pour interrompre la session et déblayer la piste jonchée de débris. Par après, Sebastian Vettel et Lando Norris ont quitté la bonne trajectoire pour aller faire une incursion dans le gravier, heureusement sans gravité.

Les qualifications du GP des Pays-Bas débuteront cet après-midi à 15 heures.