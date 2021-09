L'affiche du Grand Prix des Pays-Bas prévu ce dimanche sera épique avec une première ligne partagée par Max Verstappen et Lewis Hamilton. Déjà le plus rapide lors de la troisième séance d'essais libres, le régional de l'étape a décroché sa 7ème pole position de la saison en 1:08.885. "Mad Max" fut le premier pilote à descendre sous la barre des 1:09 en qualifications.

Le vainqueur du non Grand Prix de Belgique aura à ses côtés son principal rival au championnat, Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes a raté la pole position pour 38 millièmes de seconde. Troisième chrono pour Valtteri Bottas (Mercedes) qui est à trois dixièmes. Le Finlandais aura à ses côtés Pierre Gasly (AlphaTauri) qui est parvenu à devancer les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Septième chrono pour Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) qui a eu le dernier mot face aux Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso. Le Top 10 est complété par Daniel Ricciardo (McLaren).

Les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas étaient particulièrement animées. La Q2 était marquée par la double élimination des Williams sur accident. A quelques minutes d’intervalle, George Russell et Nicholas Latifi ont perdu le contrôle de leur monture qui tapaient toutes deux par l’arrière avec une violence plus ou moins importante.

Le Britannique et le Canadien sont qualifiés 11ème et 14ème. Les péripéties des Williams piégeaient Lance Stroll (Aston Martin) et Lando Norris (McLaren), figurant respectivement aux 12ème et 13ème rangs. Coup de tonnerre en Q1 avec Sergio Pérez (Red Bull) et Sebastian Vettel (Aston Martin) out, tous deux piégés par le trafic. Le Mexicain et l’Allemand figurent en 16ème et 17ème positions.