Le chemin de croix continue pour Sebastian Vettel. En grosse difficulté en ce début de saison, le pilote allemand a été victime d'une avarie mécanique importante à la fin de la 2ème séance des essais libres du Grand Prix du 70ème anniversaire de la F1 à Silverstone. Le moteur de sa Ferrari a tout bonnement cassé net, la SF1000 laissant échapper un inquiétant fluide qui est assurément de l'huile. Vettel termine la session crédité du 14ème chrono.

R.A.S aux avant-postes avec un nouveau doublé des Mercedes. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps en 1:25.606 pour devancer de 176 millièmes son équipier Valtteri Bottas. La surprise vient en troisième position puisque c'est... Daniel Ricciardo qui emmène le reste de la meute. Mais le pilote Renault est huit dixièmes de Hamilton. On retrouve ensuite Max Verstappen (Red Bull) tandis que les Racing Point de Lance Stroll et Nico Hülkenberg complètent le Top 6.

Suivent Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (McLaren) et Esteban Ocon (Renault). Alex Albon (Red Bull) est 11ème devant les AlphaTauri de Daniil Kvyat et Pierre Gasly. On note par ailleurs qu'Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) s'est également immobilisé avec un V6 Ferrari crachant ses pignons.