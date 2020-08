Circulez, il n'y a rien à voir ! Mercedes signe un nouveau doublé lors de la 3ème séance d'essais libres du Grand Prix du 70ème anniversaire de la Formule 1. Lewis Hamilton s'est montré le plus véloce sur le temps de midi. Le Britannique a bouclé la piste de Silverstone en 1:26.621, reléguant son équipier Valtteri Bottas à 163 millièmes de seconde. Une fois de plus, les Flèches Noires ont fait le vide autour d'elles puisque le reste de la meute est relégué à près de six dixièmes.

Le "meilleur des autres" se nomme Lando Norris. Le pilote McLaren a réalisé le troisième temps avec un retard de 581 millièmes sur Hamilton. Le quinté de tête est complété par Nico Hülkenberg et Lance Stroll. Sixième chrono pour Charles Leclerc sur la meilleure Ferrari. On retrouve ensuite les Red Bull de Max Verstappen, qui s'est beaucoup plaint du trafic à la radio, et Alex Albon. Esteban Ocon (Renault) et Carlos Sainz (McLaren) entrent dans le Top 10.

Les qualifications du GP du 70ème anniversaire auront lieu à 15 heures.