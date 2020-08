Une fois de plus, la première ligne sera toute noire à Silverstone ce dimanche. Valtteri Bottas est parvenu à souffler la pole position pour 63 millièmes à son équipier Lewis Hamilton pour le Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1. Le Finlandais a tourné en 1:25.154. Qui pourra arrêter les Mercedes ?

Après avoir subi la sanction des commissaires qui ont donné raison aux réclamations de Renault, Racing Point se venge en étant « best of the rest ». Nico Hülkenberg a étonné en réalisant le 3e chrono. L’Allemand, qui remplace encore Sergio Pérez ce week-end, a laissé 9 dixièmes sur Bottas. Max Verstappen (Red Bull) l’accompagnera en 2ème ligne demain après-midi.

Le quinté de tête est complété par Daniel Ricciardo (Renault), qui est venu à bout de Lance Stroll (Racing Point). Suivent Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Alex Albon (Red Bull) et Lando Norris (McLaren). Esteban Ocon (Renault) s’élancera en 11e position.

Deux déceptions ont marqué ce samedi après-midi. Sebastian Vettel a connu une nouvelle humiliation en étant éliminé en Q2. Le futur ex-pilote Ferrari a réalisé le 12e chrono. Une plus grosse surprise vient de Carlos Sainz. Crédité d’un timide 13e temps, l’élimination de l’Espagnol est plus étonnante. Le départ du Grand Prix du 70e anniversaire de la F1 sera donné dimanche après-midi à 15h10.