Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les premiers essais libres du Grand Prix du Brésil de Formule 1, la 19e des 22 manches du championnat du monde, vendredi sur l'Autodromo José Carlos Pace à Interlagos, près de Sao Paulo. Le Britannique a couvert les 4,309 kilomètres en 1:09.050. Le septuple champion du monde a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), leader du championnat, de 367/1000e de seconde (1:09.417) et l'autre Red Bull-Honda du Mexicain Sergio Pérez de 442/1000e (1:09.492). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a réussi le 4e chrono en 1:09.567, à 517/1000e de son leader.

Verstappen occupe la première place du classement du championnat avec 312,5 points, soit 19 de plus que le tenant du titre Lewis Hamilton(293,5). Plus aucun autre pilote ne peut briguer le titre 2021.

Vendredi à 16h00 (20h00 belges) se déroulera la séance de qualification de la course sprint. Samedi à 12h00 (16h00 belges), la deuxième séance d'essais libres précédera la course sprint courue entre 16h30 et 17h00 (20h30 à 21h00) qui établira la grille de départ de dimanche. La course, disputée sur la distance de 71 tours (305,909 km), s'élancera à 14h00 (18h00 locales).

Classement de la 1re séance d'essais libres:

1. Lewis Hamilton (G-B/Mercedes) 1:09.050 (31 tours)

2. Max Verstappen (P-B/Red Bull-Honda) 1:09.417 (22)

3. Sergio Pérez (Mex/Red Bull-Honda) 1:09.492 (28)

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1:09.567 (30)

5. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri-Honda) 1:09.880 (32)

6. Carlos Sainz Jr (Esp/Ferrari) 1:10.124 (31)

7. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 1:10.142 (32)

8. Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1:10.145 (27)

9. Fernando Alonso (Esp/Alpine-Renault) 1:10.201 (26)

10. Lance Stroll (Can/Aston Martin-Mercedes) 1:10.352 (27)

11. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri-Honda) 1:10.374 (33)

12. Sebastian Vettel (All/Aston Martin-Mercedes) 1:10.413 (28)

13. Kimi Räikkönen (Fin/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:10.443 (31)

14. Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:10.587 (31)

15. Lando Norris (G-B/McLaren-Mercedes) 1:10.610 (27)

16. Mick Schumacher (All/Haas-Ferrari) 1:10.885 (27)

17. Nicholas Latifi (Can/Williams-Mercedes) 1:10.902 (23)

18. George Russell (G-B/Williams-Mercedes) 1:10.938 (24)

19. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) 1:10.990 (25)

20. Nikita Mazepin (Rus/Haas-Ferrari) 1:11.342 (28)