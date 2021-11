Qui aurait imaginé voir une Alpine réaliser le meilleur chrono d'une session d'essais libres ? C'est ce qui s'est pourtant produit lors de la deuxième séance du Grand Prix du Brésil. Fernando Alonso a réalisé le meilleur chrono en 1:11.238. C'est toutefois à plus de deux secondes du chrono de référence de la première séance réalisé par Lewis Hamilton (Mercedes). Il est vrai que cette session servait avant tout à préparer le Grand Prix dimanche, les écuries ayant fait des simulations en vue de la course.

Max Verstappen réalise le deuxième temps. Le pilote Red Bull, qui s'élancera en première ligne de la course sprint ce soir, a concédé huit dixièmes de seconde sur l'Espagnol. Le Hollandais est le seul pilote sous la seconde de retard. Le troisième homme de cette session est Valtteri Bottas (Mercedes). Le Finlandais est à 1.117 seconde et devance l'autre Alpine pilotée par Esteban Ocon. Lewis Hamilton, qui n'est toujours pas fixé sur son sort et s'il partira en pole ou en fond de grille tout à l'heure, complète le Top 5.

Sergio Pérez (Red Bull) est sixième devant Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Carlos Sainz (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) rentrent également dans les dix premiers. Parmi les voitures en retrait lors de cette séance, citons les McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris, 12ème et 13ème, ainsi que les AlphaTauri de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda, 14ème et 16ème.

Le départ de la course sprint sera donné ce soir vers 20h30, heure belge.