Seb Vettel le plus rapide lors des derniers essais libres devant Charles Leclerc, Lewis Hamilton 3e à 393 millièmes

Avec cette fois le moteur Evo2 étrenné à Barcelone, les Ferrari ont confirmé la bonne forme affichée dès hier aec leur « vieux » V6 de début de saison. Sebastian Vettel a signé (dans son troisième tour lancé avec les gommes rouges!) le meilleur chrono de l'ultime séance d'essais en 1.10.843, à moins d'un dixième de son propre record de la piste de l'an dernier en 1.10.764. Le pilote allemand a devancé de 139 millièmes son jeune équipier Charles Leclerc, Lewis Hamilton, privé d'une heure de roulage hier mais passant plus de trains de pneus tendres ce samedi matin, étant repoussé à 393 millièmes de seconde.

Quatrième chrono pour Valtteri Bottas à 0.688. Les pilotes Benz vont devoir compter sur leur « bouton magique » et un gain de puissance pour rivaliser cette fois avec la Scuderia en qualifs.

Cinquième à un peu moins d'une seconde, Max Verstappen n'a usé qu'un train de pneus et a perdu gros dans le dernier secteur. Mais la Red Bull-Honda semble dans le coup. En atteste le sixième temps de son équipier Pierre Gasly à moins d'un dixième du Belgo-néerlandais.

Derrière les trois top teams, on retrouve Daniel Ricciardo sur la Renault, septième à 1.202 emmenant un peloton de chasse serré avec Lando Norris (McLaren-Renault), Sergio Pérez (Racing Point) et Daniil Kvyat (Toro Rosso) dixième à 1.455. Avec sept marques dans le Top 10, la qualification, ce soir entre 20h et 21h (à suivre sur la RTBF) s'annonce pour le moins disputée. Seules les Haas (étonnant), les Alfa Romeo et bien sûr les Williams sont un peu en retrait, tandis que le héros local Lance Stroll n'a pas pu effectuer encore un seul tour aujourd'hui, victime d'un souci hydraulique affectant sa Racing Point.