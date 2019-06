Le leader du championnat n'a pu monter les pneus tendres. Verstappen non plus. Les Ferrari un poil devant la Benz de Bottas

Changement total de physionomie à l'issue de cette deuxième séance libre marquée par l'accident de.... Lewis Hamilton ! Une fois n'est pas coutume, le quintuple champion du monde a perdu le contrôle de sa monoplace et a tapé le mur de l'arrière droit. Suspension endommagée, le Britannique a pu rentrer au stand au ralenti mais n'a pas été en mesure de repartir, les mécaniciens procédant au remplacement de tout le train arrière. Il a donc perdu une grosse heure de travail et n'a pu chausser les gommes rouges les plus tendres. Pas l'idéal dans son duel pour la pole samedi face à son équipier Valtteri Bottas, mais pas top non plus face aux Ferrari qui en ont profité pour décrocher les deux meilleurs chronos de l'après-midi, Charles Leclerc (1.12.177) devançant son équipier Sebastian Vettel de 74 petits millièmes, le Finlandais Bottas pointant à 134 millièmes. Un vendredi d'autant plus encourageant pour la Scuderia que l'évolution 2 du moteur apparue à Barcelone ne sera montée que ce samedi, les pilotes ayant utilisé aujourd'hui leur V6 Turbo de début d'année.

Derrière les deux Ferrari et la Mercedes rescapée, on aurait dû retrouver la Red Bull-Honda de Max Verstappen mais ce dernier, perturbé à la fin de son tour rapide par son équipier Pierre Gasly au ralenti, a tapé le mur des champions, « Bienvenue au Canada », à la sortie du dernier virage et a dû relâcher directement son effort. Il vaut bien mieux que le 13e rang. Le Français par contre est resté trop discret et pointe hors du Top 10.

Dès lors c'est l'étonnant Carlos Sainz sur sa McLaren-Renault que l'on retrouve au 4e rang, à 3 gros dixièmes seulement de la Ferrari de tête. Surprenant ! Kevin Magnussen est 5e à 7 dixièmes devant Lewis Hamilton, Sergio Pérez (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Nico Hulkenberg (Renault) et le héros local Lance Stroll sur la seconde Racing Point.