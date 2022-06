Notre expert fait le point après la victoire de Verstappen lors du GP du Canada. Feu vert

-Vingt-sixième victoire pour le poleman Max Verstappen qui n'aura pas eu la partie aussi facile qu'annoncé : « C'était au final une course très excitante grâce aux voitures de sécurité", a déclaré le pilote Red Bull. "En fin de course, la Ferrari était la plus rapide mais j'ai pu résister grâce à la vitesse de pointe de notre moteur Honda." Max fait bien évidemment une excellente opération au championnat où il fait plus que doubler son avance passée de 21 à 46 unités sur son équipier Sergio Pérez grand malchanceux de ce GP. Alors que l'on approche de la mi-saison ,on a l'impression que le Belgo-néerlandais est bien parti pour remporter un deuxième titre. Mais attention, on a vu que la RB18 n'est pas encore infaillible, tout comme d'ailleurs la stratégie de l'écurie de Milton Keynes qui s'était sans doute engouffrée un peu vite dans la pitlane au premier « VSC ». Heureusement pour eux qu'il y en a eu deux autres...