Alors que l'on s'attendait à ce que la pole se joue entre les pilotes Red Bull-Honda, ce sont les Mercedes qui ont créé la surprise, le Finlandais comme libéré depuis qu'il sait qu'il quittera l'écurie fin d'année décrochant la timbale 145 millièmes devant son équipier Lewis Hamilton qu'il a devancé depuis le début du week-end.

Dans le clan des "gris", on avait bien caché son jeu.

Chez Red Bull par contre, Max Verstappen se plaignait d'une monoplace glissant beaucoup de l'arrière. Battu de trois dixièmes et demi lors de sa première tentative, le leader du Mondial n'a pas réussi à améliorer après que le Japonais Yuki Tsunoda ait gêné Sergio Pérez et Max Verstappen dans son aspiration lors de leur dernier "run" en pneus tendres. "Mais quel idiot," s'est exclamé Max à l'encontre du jeune Japonais se retrouvant dans leur chemin et obligeant le héros local à avorter son tour. Mais le Mexicain s'élancera néanmoins quatrième, sa meilleure qualif à domicile. Avec la longue ligne droite avant le premier virage, partir troisième pourrait constituer un avantage pour Max. Le premier freinage entre les deux prétendants au titre risque à nouveau d'être musclé...

Derrière les deux Mercedes et les deux Red Bull-Honda, on retrouvera Pierre Gasly (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari). Yuki Tsunoda et Lando Norris clôturaient le Top 10 mais seront tous deux rétrogradés suite à des pénalités.

Le départ du GP sera donné dimanche à 20h chez nous.

Incroyable! Retardée suite à la sortie de route en Q1 de Lance Stroll (le Canadien a encaissé un choc de 12G mais est OK pour la course de demain), la qualification du GP du Mexique a vu Valtteri Bottas, soudainement sorti de sa boîte, signer la 19e pole position de sa carrière.