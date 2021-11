Sergio Pérez a trouvé le meilleur moyen de chauffer à blanc le public du Grand Prix du Mexique, SON public, avant les qualifications qui débuteront ce soir à 21h, heure belge. Le régional de l'étape s'est offert le meilleur temps de la troisième séance d'essais libres devant des spectateurs comblés. "Checo" a réalisé son chrono en 1:17.024 et devance pour 193 millièmes de seconde son équipier Max Verstappen. Les Red Bull envoient un signal fort aux Mercedes en vue des essais qualificatifs !

Lewis Hamilton réalise le troisième temps, à pas moins de 651 millièmes de Pérez. Cela commence à faire beaucoup. Quatrième chrono pour Valtteri Bottas qui n'a lâché que 33 millièmes sur son équipier. Le best of the rest est emmené par Carlos Sainz (Ferrari), premier pilote au-delà de la seconde. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) est 6ème devant Daniel Ricciardo (McLaren). Le Top 10 est complété par Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari) et Lando Norris (McLaren).