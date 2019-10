Max Verstappen (Red Bull) a signé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix du Mexique, 18e des 21 rendez-vous de la saison en Formule 1, samedi sur l'Autodrome Hermanos Rodriguez à Mexico. Le pilote néerlandais, qui a remporté les deux dernières éditions du GP, a signé le temps de 1:14.758 au terme des 4,304 kilomètres du tracé.

Alors que le temps était écoulé et que les pilotes encore en lice étaient dans le dernier tour, Valtteri Bottas a envoyé sa Mercedes dans le décor, empêchant ses rivaux d'améliorer leur temps. Tout profit pour le Néerlandais, qui tentera de signer une 3e victoire de rang dans la capitale mexicaine.

Dimanche sur le coup de 20h10 (belges), il sera suivi par les deux Ferrari de Charles Leclerc (+0.266) et Sebastian Vettel (+0.412).

Le champion du monde britannique Lewis Hamilton (Mercedes/+0.504) partira de la 4e position, devant Alexander Albon (Red Bull) et Bottas (Mercedes).

Dimanche, il y a une probabilité de voir Hamilton remporter sa sixième couronne, et ainsi devenir le deuxième pilote le plus décoré de l'histoire de la F1 derrière Michael Schumacher (7). Pour ce faire, il devra marquer 14 points de plus que son équipier Bottas, sur lequel il compte 64 unités d'avance.