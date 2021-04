Le match est lancé entre Mercedes et Red Bull à Portimao. Ce n'est toutefois pas la Flèche Noire qu'on attendait qui a réalisé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal. Valtteri Bottas s'est montré le plus rapide en 1:19.648. Avec 30 tours bouclés, le Finlandais fut parmi les plus assidus en piste. Il devance les deux Red Bull. Max Verstappen n'est qu'à 25 millièmes de seconde tandis que Sergio Pérez est à deux dixièmes.

Quatrième chrono pour Charles Leclerc et sa Ferrari. Le Monégasque précède Lewis Hamilton, le vainqueur du GP de Bahreïn se contentant du cinquième temps. Le champion en titre est à trois dixièmes de son équipier. On retrouve ensuite deux autres jeunes loups aux dents longues. Pierre Gasly (AlphaTauri) est sixième devant George Russell qui s'offre le septième chrono avec sa modeste Williams. Le Top 10 est complété par Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari) et Esteban Ocon (Alpine).

Prenant le volant de l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi, le rookie Callum Ilott a signé le 17ème chrono. Le vice-champion de Formule 2 est précédé par Sebastian Vettel (Aston Martin) mais devance celui qui l'a battu l'an dernier dans l'anti-chambre de la F1, Mick Schumacher et sa Haas.

La deuxième séance libre débutera cet après-midi à 16 heures.