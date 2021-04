Lewis Hamilton a pris le relais de Valtteri Bottas au sommet de la hiérarchie lors de la deuxième session d'essais libres du Grand Prix du Portugal. Le pilote Mercedes a amélioré le chrono de référence avec un meilleur temps en 1:19.837, soit plus d'un dixième de mieux que celui réalisé par son équipier finlandais au matin. Le champion en titre a bouclé 33 tours de la piste de Portimao et devance son principal rival au championnat, Max Verstappen (Red Bull). Le Hollandais est à 143 millièmes de seconde du Britannique. On retrouve ensuite Valtteri Bottas à trois dixièmes.

Une Ferrari se place à nouveau en quatrième position, cette fois-ci celle de Carlos Sainz. L'Espagnol devance son compatriote Fernando Alonso (Alpine) qui s'est bien amélioré après avoir pointé au-delà du Top 10 lors des EL1. El Naño a précédé son équipier Esteban Ocon. Charles Leclerc (Ferrari) est septième devant Daniel Ricciardo (McLaren) et Lance Stroll (Aston Martin). Lando Norris s'est contenté du dixième chrono.

La troisième et dernière séance libre aura lieu demain de 13 à 14 heures.