Nous devrions assister à une belle qualification cet après-midi à Portimao puisqu'il y a bel et bien match entre les Red Bull et les Mercedes. Max Verstappen s'est montré le plus véloce lors de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix du Portugal. Le Hollandais a réalisé un nouveau chrono de référence en 1:18.489. Le fer de lance de Red Bull Racing a devancé les deux Mercedes qui sont en formation. Lewis Hamilton a lâché 236 millièmes sur Mad Max tandis que Valtteri Bottas est à 331 millièmes. La deuxième Red Bull, celle de Sergio Pérez, est 4ème à seulement 20 millièmes de Bottas.

Le quinté de tête est complété par Esteban Ocon qui permet à Alpine d'être le best of the rest lors de cette session. Le Français est sur les talons de Pérez. On retrouve ensuite les deux Ferrari, Charles Leclerc précédant Carlos Sainz. Auteur d'un tête-à-queue sans gravité, Lando Norris (McLaren) est 8ème devant Pierre Gasly (AlphaTauri). Egalement parti à la faute lors de la séance, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) complète le Top 10.

Les qualifications du Grand Prix du Portugal débuteront cet après-midi à 16 heures.