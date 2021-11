Les pilotes de F1 ont découvert le circuit de Losail dans le cadre du nouveau Grand Prix du Qatar. Dans la poussière et le sable, c'est Max Verstappen qui s'est montré le plus rapide. Le leader de Red Bull Racing et du championnat a bouclé le tour de la piste située non loin de Doha en 1:23.723.

Le Hollandais, qui doit contrer le retour de Lewis Hamilton, devance Pierre Gasly, à nouveau excellent sur son AlphaTauri. Le Français a concédé quatre dixièmes à son ancien équipier. "Pierrot" devance de 34 millièmes la première Mercedes, celle de Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, qui s'est fait remarquer en portant un casque aux couleurs de la communauté LGBT dans un pays où l'homosexualité est criminalisée, est 4ème à sept dixièmes.

Preuve que les monoplaces motorisées par Honda sont dans le match, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) est 5ème. Le Japonais a eu le dernier mot face aux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc. Le Monégasque est le premier pilote au-delà de la seconde d'écart. Sergio Pérez (Red Bull) suit en 8ème position devant Esteban Ocon (Alpine). 10ème chrono pour Lando Norris (McLaren) qui a eu le dernier mot sur son équipier Daniel Ricciardo.