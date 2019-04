La première séance libre en vue du GP d'Azerbaïdjan de dimanche a été interrompue au drapeau rouge après seulement quatorze minutes à la suite d'un incident inhabituel.

Alors que seules les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Sebastian Vettel avaient déjà bouclé quelques tours, la Williams de George Russell, lancée à près de 300 km/h en pleine ligne droite, a roulé sur une plaque d'égout (il s'agit bien d'un circuit urbain) qui s'est détachée et a explosé le fond plat de la voiture. Le Britannique qui a pu conserver le contrôle de sa monoplace s'en est tiré avec une grosse frayeur et du carbone jonchant la piste. Les organisateurs ont vite compris que la séance ne repartirait pas. Il faut désormais ressouder convenablement cette plaque et vérifier les soudures de toutes les autres avant de confirmer que la deuxième séance prévue cet après-midi pourra bien avoir lieu.