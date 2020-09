Valtteri Bottas a confirmé que sa Mercedes et lui appréciaient le tracé vallonné de Mugello en signant à nouveau le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du GP de Toscane. Le Finlandais a amélioré de neuf dixièmes son chrono du matin et donc le record de la piste. Il a devancé de deux dixièmes son équipier Lewis Hamilton talonné par la Red Bull de Max Verstappen. Les trois leaders du « Mondial » ont infligé une véritable correction au reste du peloton. Alex Albon, quatrième pointe en effet à une seconde pleine, plus de sept dixièmes de son équipier. C'est trop.

Suivent les deux Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, la Racing Point de Sergio Pérez, l'Alpha Tauri d'un Pierre Gasly confirmant sa forme du moment. Huitième, le vainqueur surprise de Monza devance l'Alfa Romeo d'un surprenant Kimi Raikkonen et la première des Ferrari, celle de Charles Leclerc déjà beaucoup plus loin qu'en matinée. Sebastian Vettel pointe au 12e rang, juste derrière son futur équipier Lance Stroll.

La séance a été interrompue au drapeau rouge suite à la sortie de route (sans gravité pour le pilote) de la McLaren de Lando Norris.

Le très beau tracé de Mugello doit rappeler de bons souvenirs à « Iceman ». C'est en effet ici qu'il avait disputé son tout premier test en F1 avec Sauber il y a vingt ans... Comme le temps file. Surtout en F1 !