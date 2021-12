Le Hollandais précède de 196 dixièmes de seconde la meilleure Mercedes qui n'est pas celle de Lewis Hamilton mais celle de Valtteri Bottas. Le Finlandais s'affirme dans son rôle d'arbitre dans la lutte pour le titre mondial.

Lewis Hamilton est troisième à 346 millièmes de Verstappen. Évidemment, il faut prendre les performances du Britannique avec des pincettes vu que les Mercedes en ont peut-être gardé sous le pied. A huit dixièmes, on retrouve le lieutenant de Max Verstappen, Sergio Pérez, qui peut également aider son équipier.

Le best of the rest est Yuki Tsunoda sur son AlphaTauri. Le Japonais n'est qu'à 23 millièmes de Hamilton. Il devance Fernando Alonso (Alpine) et son équipier Pierre Gasly (AlphaTauri). Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complètent le Top 10.

On notera que les dix premiers sont regroupés en moins d'une seconde. La deuxième séance libre débutera à 14h00, heure belge.