Lewis Hamilton a répondu à Max Verstappen qui avait réalisé le meilleur temps des Libres 1. Le pilote Mercedes s'est montré le plus rapide lors de cette deuxième session, améliorant sensiblement le temps signé par "Mad Max" avec un meilleur temps en 1:23.691. Le champion en titre est le seul à avoir tourné sous les 1:24. Mais ses adversaires en ont-ils gardé sous le pied ? En tous cas, c'est une Alpine qui réalise le deuxième chrono, en l'occurrence celle d'Esteban Ocon. Le Français est à trois dixièmes de Hamilton.

Le troisième chrono est signé Valtteri Bottas, le futur pilote Alfa Romeo étant à près de quatre dixièmes. Derrière le tiercé de tête, un boulevard s'est formé. Max Verstappen est ainsi à pas moins de six dixièmes de son rival pour le titre mondial. Le pilote Red Bull précède son voisin de garage Sergio Pérez et la deuxième Alpine pilotée par Fernando Alonso. Le Top 10 est complété par les AlphaTauri de Yuki Tsunoda et Pierre Gasly qui encerclent les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Troisième et dernière séance libre demain à 11h00, heure belge.