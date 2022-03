Les qualifications du Grand Prix d’Arabie saoudite ont été remplies en émotions. La grosse frayeur de la soirée était l’impressionnante sortie de piste au virage n°12 de Mick Schumacher. Alors qu’il était momentanément qualifié pour la Q3, l’Allemand partait à la faute et fracassait sa Haas contre le mur. L’ancien champion de F2 va heureusement bien, n’a aucune blessure visible mais a été transféré dans un hôpital pour passer des examens supplémentaires.

On a longtemps cru que la pole position allait revenir à un pilote Ferrari mais c'est un autre larron qui a tiré les marrons du feu en la personne de Sergio Pérez. L'équipier de Max Verstappen chez Red Bull, qui a débuté sa carrière en F1 il y a 11 ans, a décroché la première pole de sa vie dans le championnat. Le Mexicain a mis tout le monde d'accord avec un meilleur temps en 1:28.200. Après un abandon à Sakhir alors que le podium était en vue, "Checo" dispose d'une excellente occasion d'enfin lancer sa saison.

Il y aura néanmoins une Ferrari en première ligne, en l'occurrence celle de Charles Leclerc. Le leader du championnat loupe le coche pour seulement 25 millièmes. Le Monégasque a eu le dernier mot lors de son dernier run sur son équipier Carlos Sainz qui s'élancera troisième, concédant deux dixièmes sur ses adversaires. Le Madrilène aura à ses côtés Max Verstappen, peu à son avantage avec les pneus tendres sur sa RB18.

Le best of the rest est emmené par Esteban Ocon. Le pilote Alpine occupera la troisième ligne aux côtés de George Russell qui a porté Mercedes à bout de bras lors des qualifications. Fernando Alonso (Alpine) est septième devant Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) et Kevin Magnussen (Haas). Les deux McLaren pilotées par Lando Norris et Daniel Ricciardo ont échoué en 11ème et 12ème positions, éliminées en Q2.

Le coup de tonnerre des qualifications était l’élimination en Q1 de celui qui était en pole sur ce circuit de Djeddah en décembre dernier : Lewis Hamilton ! Ne trouvant jamais la performance sur sa perfectible Mercedes W13, le vice-champion du monde a raté le coche pour 87 millièmes. Le Britannique devra se cracher dans les mains pour remonter, ce qui n’est pas gagné sur cette piste tortueuse. On notera par ailleurs la double élimination des deux Williams, Nicholas Latifi ayant même causé un drapeau rouge en Q1 en sortant fortement, heureusement sans bobo.

Le départ du Grand Prix d’Arabie saoudite sera donné demain à 19 heures.