Le Français s'est dangereusement déporté sur Kvyat.

Elu « Driver of the Day » (un vote du public) pour la première fois de sa carrière pour sa bravoure, pour avoir réussi à sortir vivant de son horrible crash dimanche, Romain Grosjean, le « Gaston Lagaffe » de la F1 soudainement devenu héros ne peut toutefois invoqué la malchance. D'abord parce que le Franco-suisse a eu beaucoup, beaucoup de chance. Ensuite car c'est lui seul qui a provoqué ce terrible accident. Un groupe de trois ou quatre monoplaces se bagarraient devant lui. Il a voulu les surprendre et s'est soudainement et dangereusement déporté vers la droite sans voir ou en sous-estimant la différence de vitesse (car il avait été ralenti) avec l'AlphaTauri de Daniil Kvyat dont il a touché l'aileron avant ce qui a déstabilisé sa monoplace et provoqué sa perte de contrôle.