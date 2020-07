Le pilote français est scandalisé par les différences salariales entre les pilotes.

La saison de Formule 1 a enfin démarré ce week-end à Spielberg en Autriche avec la victoire de Valtteri Bottas. Et la reprise s'est accompagnée de son lot de polémiques en tout genre. Dans ce tumulte, une petite pique de Romain Grosjean, pilote Haas, à l'adresse du sextuple champion du monde Lewis Hamilton est passée presque inaperçue.

Ce qui agace le Français, c'est le salaire mirobolant que touche le Britannique chez Mercedes, soit 40 millions de dollars (plus de 35 millions d'euros). Un salaire qu'Hamilton aimerait voir revaloriser pour la saison prochaine pour atteindre 44 millions de dollars (plus de 39 millions d'euros).

"Personnellement, je trouve inadmissible que Lewis Hamilton gagne plus de 40 millions de dollars par an, et d'autres 150 000 euros, pour faire le même travail", s'est exprimé Grosjean ce week-end.

C'est pourquoi le Français a évoqué l'idée d'un salary cap, soit un montant salarial maximal à verser aux pilotes pour ne plus atteindre les sommes folles que l'ont atteint actuellement. Et l'idée ferait son chemin dans le paddock selon lui : “C’est une discussion qui a eu lieu au sein de l’association des pilotes, il y avait des pour et des contres. Le problème qui a été posé est que si on impose un salary cap pour les pilotes, on risque de casser la filière du sport automobile. Car quel manager ou constructeur va investir dans un jeune pilote, financer le début de sa carrière si plus tard il ne peut pas récupérer de l’argent en touchant un pourcentage des salaires élevés en F1 ?"

Pour sa part, Romain Grosjean gagnerait annuellement 2 millions d'euros chez Haas, soit le 11e salaire du paddock selon le quotidien Le Parisien.