Grosjean et Magnussen, éjectés sans fleurs ni trompettes Formule 1 Martin Businaro © DR

Le team américain fait le ménage dans son line-up pour 2021.



Le sort en est jeté. Après 4 saisons de plus ou moins bons et loyaux services, Romain Grosjean et Kevin Magnussen seront priés d’aller voir ailleurs en 2021. Comme révélé par AUTOhebdo, Haas a décidé de faire table rase du passé. « Sang frais » est le mot d’ordre pour 2021. Pour l’écurie dirigée par le truculent Günther Steiner, voir le Français et le Danois prendre la porte est un soulagement et le début d’un saut dans l’inconnu.