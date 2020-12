Dernière écurie apparue en F1 en 2016, Haas GP achève ce week-end son année la plus difficile en Grands Prix avec seulement trois petits points marqués. Si la lanterne rouge est toujours occupée par Williams avec un gros zéro pointé, celle que l’on surnommait à ses débuts la "Ferrari américaine" dispose aujourd’hui assurément de la moins bonne monoplace du lot. Elle a suivi la même décadence que son modèle italien avec un moteur devenu anémique alors qu’il était sans doute le meilleur (mais le moins conforme) en 2019 et un châssis VF20 raté, au comportement erratique et surtout ne faisant pas bien fonctionner les pneus. Et cela ne risque pas de s’améliorer en 2021 puisque, pandémie oblige, on repartira avec le même matériel.

Le début de saison a été tellement catastrophique que le propriétaire Gene Haas a bien failli jeter le gant. Mais finalement, le charismatique Gunther Steiner, une des stars de la série Netflix sur le monde de la F1, a réussi à le convaincre de resigner les Accords Concorde assurant leur présence pour plusieurs années encore.