Alfa Romeo fera définitivement peau neuve la saison prochaine. Si il était acquis depuis deux mois que Valtteri Bottas serait le nouveau leader de l'ex-écurie Sauber en 2022, la formation dirigée par Fred Vasseur a confirmé aujourd'hui que Guanyu Zhou serait le deuxième pilote du team au Biscione pour la saison à venir. Celui qui deviendra le premier Chinois à courir en Formule 1 fera ses débuts dans le championnat, lui qui est actuellement deuxième de la F2.

La titularisation de Zhou était un secret de polichinelle. Issu des filières Ferrari et Alpine, ce dernier a l'avantage d'afficher une pointe de vitesse correcte tout en amenant un généreux budget aux troupes de Hinwil. Âgé de 22 ans, il occupait par ailleurs le poste de pilote d'essais de Renault/Alpine depuis deux saisons. Présent en Formule 2 depuis trois ans, il compte actuellement trois victoires dans l'anti-chambre de la F1 cette année.

"Je rêvais depuis mon plus jeune âge d'aller aussi loin que possible dans un sport qui me passionne et maintenant, ce rêve est devenu réalité", commente Zhou. "C'est un privilège pour moi de commencer ma carrière de pilote de Formule 1 avec une équipe emblématique qui a mis le pied à l'étrier à tant de jeunes talents par le passé. Je me sens bien préparé à l'immense défi de la Formule 1, le summum du sport automobile, aux côtés d'un talent de classe mondiale qu'est Valtteri Bottas. Je tiens à remercier l'équipe Alfa Romeo Racing pour cette opportunité. L'année prochaine, l'objectif sera d'apprendre autant que possible et le plus rapidement possible. Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est un milestone dans l'histoire du sport automobile chinois. Je sais que beaucoup d'espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je considérerai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir plus."

La titularisation de Zhou se fait au détriment d'Antonio Giovinazzi. Malgré quelques belles performances où il a tenu la dragée haute à son équipier Kimi Räikkönen à plus d'une reprise, le protégé de Ferrari a été contraint de céder son baquet à plus jeune et plus aisé que lui.

"Dire au revoir à un pilote n'est jamais facile, surtout dans le cas d'Antonio, qui fait partie de l'équipe depuis si longtemps", admet Fred Vasseur, team principal d'Alfa Romeo. "En nous séparant, nous chérirons les souvenirs des bons moments et tirerons des leçons des mauvais, sachant que ces moments nous ont tous fait grandir ensemble en équipe. Nous souhaitons à Antonio le meilleur pour son avenir après la saison 2021 : d'ici là, nous avons encore trois courses pour obtenir de bons résultats ensemble et terminer l'année en force".

La grille de départ de la saison 2022 de Formule 1 est désormais complète, sauf coup de théâtre. Unique rookie du plateau, Zhou parviendra-t-il à faire oublier son prédécesseur ?