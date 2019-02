Rich Storey donne une nouvelle robe noir et or à la Haas 2019.

C’est en fait à une fausse première présentation à laquelle on a eu droit ce jeudi à Londres. Romain Grosjean et Kevin Magnussen, les deux pilotes titulaires (le Brésilien Pietro Fittipaldi est le réserviste) ont dévoilé une Haas VF-18 dotée d’une nouvelle robe noir et or pas sans rappeler les anciennes Lotus JPS ou plus récemment Genii en 2015. La réelle nouvelle monoplace, la VF-19, ne sera montrée au public que le 18 février prochain, jour des premiers essais hivernaux à Barcelone.

N’empêche les Américains ont fait le show et amusé la galerie lorsque leur nouveau partenaire, le Britannique William Storey, patron de la boisson énergisante Rich Energy, s’est exprimé. "Nous sommes confiants que nous battrons Red Bull à de nombreuses reprises cette année, vous allez voir, » a-t-il lancé à l’assemblée avant de sortir des chiffres complètement farfelus. « Red Bull a dépensé 250 milliards de livres depuis ses débuts en F1. Mais notre voiture sera plus jolie que la leur. Nous sommes une équipe plus cool et si nous parvenons à les battre ce sera un accomplissement formidable."

Il est vrai que Red Bull sera cette saison motorisé par Honda, mais tout de même. Haas est apparue en F1 il y a trois ans et même si elle a terminé 5e du championnat constructeurs l’an dernier (suite à la perte de points de Force India devenue en cours saison Racing Point), elle n’a pas encore réussi à signer le moindre podium.

En tout cas, Mister Storey n’a pas encore disputé un GP, mais s’est déjà fait des amis dans le petit monde de la F1… La réplique verbale du camp Red Bull ne devrait pas se faire attendre...